Bei der HSG Bingen stellten die Männer der SG Zweibrücken in der Crunchtime die Weichen auf Sieg. Beim 18. Regionalliga-Saisonerfolg gab es eine erfolgreiche Rückkehr.

Eine Trainingswoche zur Regeneration vor dem Final Four im Saar-Pokal verdienten sich die Regionalligahandballer der SG Zweibrücken am Samstag durch den 30:26 (13:13)-Erfolg beim Tabellenfünften HSG Bingen. „Nicht das schönste Spiel“, resümierte SG-Trainer Martin Schwarzwald. Seine Mannschaft musste verletzungsbedingt auch noch auf den zuletzt in Top-Form spielenden Kreisläufer Samuel Reitz verzichten und tat sich im Angriff gegen die kompakte Abwehr der Rheinhessen schwer. „Das haben sie gut verteidigt“, anerkannte Schwarzwald.

Weil es im Eins-gegen-eins schwierig war, packte SG-Spielmacher Nils Wöschler erfolgreich seine Schlagwürfe aus. Mit 13 Toren, davon fünf von der Siebenmeterlinie, war er der erfolgreichste Torjäger des Abends.

Wieder 100 Prozent

Zweibrückens Torwart Damian Zajac fand zunächst keinen Zugriff. Kurz vor der Pause löste ihn A-Jugend-Keeper Samiran Markgraf ab, dem bei seiner Regionalligapremiere zwei wichtige Paraden gelangen. 11:13 (27.) hatten die Zweibrücker hinten gelegen. Tom Ihl schnupperte nach einem halben Jahr Studium im Ausland erstmals wieder Regionalligaluft. Er traf zum 12:13. „Er hat seine 100-Prozent-Quote in dieser Saison gehalten“, freute sich Schwarzwald über eine Option mehr im Rückraum. Im zuvor einzigen Spiel, das Ihl in dieser Saison bestritt (beim Saisonauftakt gegen Illtal), hatte er seine sieben Chancen allesamt verwertet. Wöschler war es, der der SG mit seinem achten Tor im ersten Durchgang den 13:13-Halbzeitstand sicherte. „Das Remis zur Pause war wichtig für den Kopf“, sagte Schwarzwald.

Mit zunehmender Spieldauer kam Zweibrücken besser in die Partie. Auch dank des in das Tor zurückgekehrten Zajac, der im zweiten Durchgang im Duell gegen die Binger Angreifer mehrfach Sieger blieb. Vor allem über die rechte Angriffsseite war Zweibrücken gefährlich. Die Außenspieler Philipp Hammman und Nico Becker nutzten sicher ihre Möglichkeiten, im rechten Rückraums setzte sich der junge Matteo Weber immer besser durch, kam auf fünf Tore in diesem Spiel.

Erste Drei-Tore-Führung

Zwölf Minuten waren noch zu spielen, als Schwarzwald die Auszeit nahm. 22:21 führte die SG. Stephan Jahn, der sich bis dahin im Angriff ungewohnt schwergetan hatte, fand nun auch links die Lücken in Bingens Abwehr. Er traf zum 23:21 und brachte die SG mit seinem Treffer zum 26:23 (53.) erstmals mit drei Toren in Führung.

Binnen drei Minuten – in dieser Phase vergab Wöschler seinen einzigen Strafwurf – glich Bingen zum 26:26 aus (57.). Erneute Auszeit Zweibrücken. Matteo Weber sorgte für die 27:26-Führung. Zwei Zeitstrafen gegen Bingen nutzten der beim Strafwurf wieder sichere Wöschler und Becker mit einem Doppelschlag, um den 30:26-Erfolg perfekt zu machen.

Final Four an Ostern

Am Ostermontag ist Zweibrücker im Final Four des Saar-Pokals gefordert. Gegner im Halbfinale in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle ist Oberligist HG Saarlouis II.