Ein Fahrradfahrer ist in Kirkel von einem nicht angeleinten Hund in den Oberschenkel gebissen worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, ist der Fahrradfahrer am vergangenen Donnerstag, 24. Oktober, die Fußgängerbrücke zwischen Kirkel und Limbach entlanggefahren. Vor ihm seien zwei Frauen mit ihren nicht angeleinten Hunden gegangen. Als der Mann vorbeifuhr, sei einer der Hunde an ihm hochgesprungen und habe ihn in die Rückseite seines rechten Oberschenkels gebissen. Der Radfahrer wurde dadurch leicht verletzt. Eine der Frauen gab an, dass der Hund, der den Mann gebissen hatte, ihrem Lebensgefährten gehöre und habe ihm dessen Handynummer gegeben. „Unter dieser Nummer ist aktuell aber niemand erreichbar“, so die Polizei. Der Hund soll mittelgroß sein und ein hellbraun-weißes Fell haben. Die Polizei bittet um Zeugen unter der Telefonnummer 06841 1060.