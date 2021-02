Das Saarland hat seinen ersten Drogentoten im neuen Jahr zu beklagen. Am Mittwoch, 3. Februar, meldete die Polizei einen 44-Jährigen aus Neunkirchen. Der Mann sei am Samstag, 30. Januar, unter Reanimationsmaßnahmen in die Homburger Unikliniken eingeliefert worden, wo er zwei Tage später am Montag verstarb. Eine Obduktion habe ergeben, dass der Tod des Neunkirchers auf eine Drogenvergiftung zurückzuführen sei.