Die Kreisverwaltung meldete für Mittwoch 15 neue Corona-Fälle. Sie verteilen sich auf Zweibrücken (9), Pirmasens (1) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (1), Hauenstein (1), Rodalben (1), Thaleischweiler-Wallhalben (1) und Zweibrücken-Land (1). Die Inzidenzen liegen am Donnerstag in Zweibrücken bei 67, in Pirmasens bei 40 und im Kreis bei 39.