Hallenfussball: Wer schnappt sich nach zwei Jahren Corona-Pause den Pokal bei der 41. Hallen-Stadtmeisterschaft? Ausrichter und Seriensieger TSC Zweibrücken, Landesliga-Konkurrent VB Zweibrücken oder doch ein ganz anderer Klub? Wer setzt sich vor allem in der „Todesgruppe“ B durch? Am Freitag- und Samstagabend steigt der Budenzauber in der Westpfalzhalle. Manche Teams basteln allerdings noch kräftig am Kader.

In einer Vierer- und einer Fünfergruppe werden in der Vorrunde die Finalteilnehmer freitags ab 18.30 Uhr und samstags ab 18 Uhr ermittelt. Mit welchen Vorstellungen gehen die einzelnen Mannschaften