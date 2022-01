Angesichts der steigenden Coronazahlen hat der Aufsichtsrat der Homburger Kultur GmbH am Mittwochabend, 12. Januar, über eine Absage des Neujahrskonzerts mit dem Homburger Sinfonieorchester am Sonntag, 16. Januar, diskutiert. Das Gremium beschloss, beide Konzertveranstaltungen im Saalbau ab 11 und 18.30 Uhr stattfinden zu lassen. Allerdings werden die Kapazitäten stark eingeschränkt und die Abstände zwischen den Plätzen vergrößert. Der Vorverkauf für das Vormittagskonzert wurde gestoppt. Es herrschen die 2G-Plus-Regel und durchgehende Maskenpflicht, auch am Sitzplatz. Für das Abendkonzert ab 18.30 Uhr gibt es hier und bei der Homburger Tourist-Info (Telefon 06841 101-820) noch Karten.