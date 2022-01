Die Mozartgesellschaft Zweibrücken-Bitsch-Pirmasens hat ihr Neujahrskonzert mit Ro Gebhardt und seinem Quartett, das Latin-Music und neue Kompositionen von Ro Gebhardt spielen wollte, wegen Corona abgesagt. Das Konzert sollte am Sonntag, 9. Januar, 18 Uhr, in der Zweibrücker Festhalle stattfinden. „Ein Folgetermin ist aktuell noch nicht definiert“, so Mozartgesellschaft-Vorsitzender Walther Theisohn. Die Karten können da zurückgegeben, wo sie gekauft wurden.