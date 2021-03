In der Südwestpfalz haben sich am Dienstag 23 weitere Covid-19-Fälle bestätigt, darunter zwei Kinder aus dem Kindergarten in Merzalben, wo aber keine weiteren Maßnahmen notwendig sind. Weil im Landkreis nun die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen auf über 50 gestiegen ist, gelten ab Mittwoch verschärfte Maßnahmen, die sich allerdings vorerst in Grenzen halten: Die Geschäfte dürfen – wie in Pirmasens – nur noch zum sogenannten Termin-Shopping öffnen. Das heißt, die Kunden müssen vorher Termine vereinbaren. Pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche darf ein Kunde eingelassen werden. Für Lebensmittelgeschäfte gilt diese Regelung nicht. Die Schulen bleiben offen, Kinder dürfen weiter in Mannschaften trainieren. Allerdings liegt die Inzidenz im Landkreis mittlerweile bei 101 bestätigten Neuinfektionen innerhalb einer Woche. Sollte sie in den nächsten Tagen weiter über 100 liegen, werden weitere Einschränkungen nötig, kündigt die Kreisverwaltung an. Die Stadt Pirmasens liegt bei 152, die Stadt Zweibrücken bei 44 und damit unter dem kritischen Wert von 50. Zweibrücken plant laut Oberbürgermeister Marold Wosnitza derzeit keine Schließungen. Da das Outlet auf städtischem Gebiet liegt, gilt dort nicht die Vorgabe „Einkaufen mit Termin“.