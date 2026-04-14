Noch drei große Drehtage, dann ist das Filmprojekt „Jimmy Blond – Snowblind“ im Kasten. Im Herbst kommt das Werk ins Kino. Ein Blick in die Pirmasenser Filmwelt.

Der Dieselpreis erreicht dieser Tage sein Allzeithoch, auch Benzin ist teuer. Werden nun Zweibrücker Autohäuser mit Nachfragen zu E-Autos überrannt?

Im Zweibrücker Fashion-Outlet gibt es ein neues gastronomisches Angebot: Die Kette Dean&David eröffnet ein Restaurant.

Die Pirmasenser „Kreativvitti“ zieht in die Fußgängerzone und testet ein neues Konzept – mit Kultur, Workshops und Leerstandsprojekten. Die Macher erklären ihre Idee.

Der Facebook-Beitrag eines Pirmasensers beschäftigt seit Jahren alle Instanzen der rheinland-pfälzischen Justiz. Am Montag zog das Oberlandesgericht einen Schlussstrich.

Wer zwischen 1946 und 1964 geboren ist, ist Mitglied der Boomer-Generation. Die feiert am Samstag im Erdgeschoss eine Party in Zweibrücken. Peter Rohr erklärt, was das Publikum erwartet.

Herbert Heid ist nicht mehr Ortsbürgermeister von Ruppertsweiler. Er hat seinen Rücktritt eingereicht. Offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Die Ursachen sind jedoch vielschichtiger.

Karina Christmann und Heinrich Kindler feiern Erfolge im Hundesport in Hornbach. Ihre Riesenschnauzer Lilli und Bosse glänzen mit Disziplin, Nasenarbeit und Teamgeist.

Vorsicht vor diesem SV Auersmacher, der am Mittwoch um 19 Uhr in der Fußball-Oberliga den gerade wieder auf Platz eins gekletterten FK Pirmasens empfängt.

Im Mai 2023 wurde der Mehrgenerationenplatz in Thaleischweiler-Fröschen eingeweiht. Der bereitet vielen Menschen Freude, aber auch Probleme. Die Gemeinde will eingreifen.

26 Nachwuchs-Eishockeyspieler des EHC Zweibrücker lebten ihren kanadischen Traum. Der erste deutsch-kanadische Austausch nach 28 Jahren war reich an Höhepunkten.

Ein junger Mann musste sich vor Gericht verantworten, weil er mit Cannabis gehandelt sowie seine Freundin gewürgt und mit dem Tode bedroht haben soll.