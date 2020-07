Die Berufungskammer beim Landgericht Zweibrücken verurteilte am Donnerstag einen 29-jährigen Ex-Häftling der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken wegen versuchter gemeinschaftlicher Erpressung zu einem Jahr Haft ohne Bewährung. Die Kammer ist überzeugt, dass er am 1. Juni 2017 als Häftling gemeinsam mit seinem gleichzeitig dort inhaftierten Landsmann einen 30-jährigen Mithäftling erpresst hat. Er soll zum Schutze seiner Person und seiner Familie in die so genannte gemeinschaftliche „Albaner- Kasse“ 15 Prozent seines monatlichen Lohnes einzahlen. Man wisse, wo sich seine Freundin und seine Familienmitglieder aufhalten und könne nicht ausschließen, dass diesen Menschen „Schlimmes“ passiere. Bereits im August 2018 wurde der Angeklagte deswegen vom Amtsgericht Zweibrücken zu 15 Monaten Haft verurteilt. Er ging gegen das damalige Urteil in Berufung.