Saisonvorschau: Bei den Volleyballern des SVK Blieskastel/Zweibrücken ist nichts mehr, wie es war. Am 31. Oktober startet Trainer Alexander Hoffmann mit einer krachneuen Truppe in die Spielzeit 2020/2021. Sein altes Team hat sich aufgelöst, auch er selbst spielt inzwischen woanders.

Wenn der Zweibrücker Volleyball-Trainer Alexander Hoffmann am 31. Oktober zum ersten Heimspiel der neuen Volleyball-Saison antritt, dann ist beim SVK Blieskastel-Zweibrücken nichts mehr wie vor einem Jahr. Der Grund: Der gesamte SVK-Kader ging nach der katastrophalen Saison 2019/2020 getrennte Wege. Selbst Hoffmann spielt inzwischen für einen anderen Verein, den TV Limbach. Der SVK-Trainer muss daher auf seine Jugendmannschaft zurückgreifen. Die hat gegen Ende der vergangenen Saison zusammengefunden, zu Beginn der Corona-Pandemie. „Im neuen Team gibt es eine große Leistungsspanne. Unser Saisonziel ist daher primär, Spielerfahrung zu sammeln“, sagt Hoffmann.

Das klingt weitaus nüchterner als vor der vergangenen Saison. Damals wollte Hoffmann aus der Verbands- in die Oberliga aufsteigen. Nachdem der SVK aber gleich zum Saisonstart Spiel um Spiel verloren hatte, wendete sich das Blatt jedoch – die Zweibrücker Mannschaft war plötzlich mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. Den hat sie am Ende der Corona-Saison – trotz Abbruch – verloren. Die Folge: Abstieg in die Landesliga.

Herkulesaufgabe Landesliga

Dass sein Team jetzt dort startet, damit ist Hoffmann alles andere als zufrieden. „Von den Namen der Mannschaften gehe ich davon aus, dass fünf bis sechs viel zu stark für unser Team sind“, befürchtet er. Er hätte daher lieber noch eine Liga darunter gespielt, in der Bezirksliga. „Dafür hätten wir mit einer Mannschaft von dort tauschen müssen. Es hat sich aber keiner dazu bereit erklärt“, sagt Hoffmann. Der Trainer erwartet folglich, dass seine Mannschaft den Klassenerhalt nicht schafft. „Wenn’s klappt, wäre das super, ist aber ziemlich unwahrscheinlich“, glaubt der SVK-Coach.

Die Spieler des neu zusammengestellten SVK-Teams könnten vom Alter her größtenteils noch in einer Jugendmannschaft spielen – genau das war laut Hoffmann anfangs sogar geplant. Der älteste Spieler – er kam etwas später dazu – ist 27 Jahre alt, der Jüngste ist 16 Jahre. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren scheint der Personalfluch beim SVK Blieskastel/Zweibrücken aber gebrochen zu sein: 15 Spieler gehören zu Hoffmanns Kader. Allerdings sind noch nicht alle im Verein registriert und haben infolgedessen auch keinen Spielerpass. Das soll bis zum Saisonstart nachgeholt werden.

Grundlagentraining angesagt

Rein spieltechnisch steht das neue Team laut Hoffmann noch ganz am Anfang, arbeitet noch an den Grundlagen wie Pritschen, Baggern und Co. Die älteren Spieler haben einige wenige Volleyball-Grundlagen schon drauf, laut Hoffmann spielten sie oft im Freibad miteinander. Andere neue SVKler spielten zuvor in der Volleyball-AG in der Schule. Zum ersten Training konnte Alexander Hoffmann wegen der Corona-Pandemie erst Anfang August einladen. Davor war er mit seiner Mannschaft nur übers Internet in Kontakt geblieben.

Wenn der SVK am 31. Oktober dann in die neue Saison startet, dürfen – Stand jetzt – bei Heimspielen keine Zuschauer in der Hofenfels-Halle dabei sein. Das teilt die hauptamtliche Beigeordnete Christina Rauch mit. „In der Turnhalle des Hofenfels-Gymnasiums haben wir keinen Tribünenbereich, die Zuschauer stehen unmittelbar am Spielfeldrand“, sagt Rauch. Generell gelte gilt eine Fünf-Quadratmeter-Regel – sprich, eine Person braucht fünf Quadratmeter freien Platz. „Selbst wenn die Vereine den Zuschauern feste Plätze zuweisen, ist immer noch das Abstandsgebot zu beachten“, so Rauch. Die Hofenfels-Halle könne die Corona-Regeln bautechnisch nicht erfüllen.

Kader

SVK Blieskastel/Zweibrücken: Alex Sikotorski, Andreas Janzen, Christian Scheck, Fabian Müller, Felix Müller, Georg Görzen, Henry Geier, Leon Eitel, Matthias Gellert, Mathias Janzen, Max Knoll, Michael Janzen, Tim Hoffmann, Tim Lang, Tommy Schäfer

Spielplan bis Weihnachten

Samstag, 31. Oktober: SVK Blieskastel/Zweibrücken - TSV Ford Steinrausch und SVK Blieskastel/Zweibrücken - TV Bliesen 3; Samstag, 7. November: TV Limbach 3 - SVK Blieskastel/Zweibrücken; Samstag, 14. November: TV Saarwellingen 2 - SVK Blieskastel/Zweibrücken; Samstag, 21. November: TV Klarenthal 2 - SVK Blieskastel/Zweibrücken.