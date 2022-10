Fünf Schuh-Outlets gab es schon bisher in Pirmasens. Nun kommt ein sechstes dazu.

Vier Tänzerinnen der Pirmasenser Tanzschule Passion for Dance haben bei einer Kika-Sendung Sänger Sven van Thom bei einem Auftritt begleitet. Es war ein aufregendes Erlebnis für die jungen Frauen. Wer will, kann sich die Sendung in den Mediatheken anschauen.

Eine afrikanische Delegation samt zweier Könige wollte sich die Kläranlage in Pirmasens anschauen. Allerdings kamen ausgerechnet die beiden Hoheiten dort nie an.

Schwangere Frauen aus dem Landkreis Südwestpfalz, die nahe an der französischen Grenze wohnen, können ab 2023 auch geplant im elsässischen Weißenburg im Krankenhaus entbinden.

Nach 16 Jahren als Chefarzt am katholischen Krankenhaus in Zweibrücken hat Horst Winter nun seinen Ruhestand angetreten. Ganz aus der Öffentlichkeit zurückziehen wird er sich aber garantiert nicht.

In Reifenberg bleibt das beliebte Kapellchen derzeit über Nacht dunkel: Um Energie zu sparen, wird auf die Illumination verzichtet. Im Dorf sucht man nach einer Lösung, um das Bauwerk bald wieder anstrahlen zu können.

Götz Alsmann holt am 18. November sein schon mehrfach verschobenes Konzert in Pirmasens nach. Im RHEINPFALZ-Interview spricht er über die Entwicklung des Jazz – und darüber, dass er schon vor vielen Jahren aufgehört hat, sich für aktuelle Musik zu interessieren.

Essen, das im Laden nicht mehr verkauft werden kann, das aber noch gut ist? In den drei Fairteiler-Stellen in der Zweibrücker Innenstadt darf man sich dank der Initiative Foodsharing kostenlos mit Lebensmitteln bedienen.

Die Althornbacher Theatertruppe Storcheschnäbbel muss ihre Bühnenaufführung „Neurosige Zeiten“ von November auf März kommenden Jahres verschieben. Petra Mohring erklärt, wie es dazu gekommen ist.