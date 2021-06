Noa – was hebräisch ist und Bewegung heißt – hat im Hotel Rosengarten einiges bewegt. Am 10. Juni eröffnet das in der Corona-Zwangspause entstandene neue Restaurant mit Bar-Lounge der Zadra-Gruppe.

Weltküche – asiatische Gemüse-Schüsseln über orientalische Granatapfel-Gerichte bis zur Stroganoff-Variation, karibischem Soulfood (Seelenfutter) und Berliner Currywurst – finden sich auf der Karte. „Viermal im Jahr werden wir sie wechseln, der Anteil von etwa der Hälfte vegetarischer und auch vegetarischer Gerichte aber bleibt“, sagt Roland Zadra. Das neue Konzept, das er sich zusammen mit seiner Frau Franziska und Mitarbeitern wie dem neuen Hoteldirektor Markus Augst, der neuen Service-Leiterin Daniela Neuberger und Küchenchef Harald Hölzle ausgedacht hat, soll ein junges Publikum ansprechen, zugleich Stammgäste neugierig machen. Eingebaut wurde eine Bar mit Lounge. Das Noa soll zur eigenen Marke werden.