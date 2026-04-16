Auf dem Netto-Parkplatz in Zweibrücken steht ein schrottreifer Golf ohne Kennzeichen. Warum die Stadt erst handelt, wenn’s gefährlich wird.

Die Rekordpreise für Benzin und Diesel belasten Taxi- und Fahrschulbetriebe massiv. Wie Unternehmer aus Pirmasens die Lage bewerten und welche Strategien sie für sich finden.

Vom Unbekannten zum dienstältesten Oberbürgermeister: Marold Wosnitza (SPD) bleibt Oberbürgermeister von Zweibrücken. Er gewann die Stichwahl mit 1100 Stimmen Vorsprung gegen die Beigeordnete Christina Rauch (CDU).

Ein neues Format in der Stadtbücherei will Handarbeiterinnen zusammen bringen. Ein Besuch des ersten Treffens – zwischen Oktopussen und Schnittbogen.

Beim Fasnachtsumzug fliegt ein Fläschchen vom Wagen. Eine Landtagskandidatin wird verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft finden keinen Täter.

Häufig werden schwer kranke Menschen von vielen Beschwerden geplagt. Das Team der SAPV Care GmbH Patienten zu mehr Lebensqualität verhelfen.

Die Firma Mawacon wird aller Voraussicht nach Rodalben mit schnellem Internet per Glasfaser versorgen. Wann das Projekt starten soll und was die Kunden erwarten dürfen.

Ein Baumstamm auf einem Waldweg war der Ausgangspunkt einer Schlägerei zwischen Nachbarn. Bilanz: zwei Verletzte. Folge: Einer der Männer steht vor Gericht.

Aus einem Firmprojekt wächst ein Chor, der heute Generationen verbindet. Der Chor „Kreuz und Quer“ prägt die Kirchenmusik im Dahner Tal.

Die Fraktion „Wir für Ruppertsweiler“ wirft dem zurückgetretenen Ortsbürgermeister Herbert Heid Aufgabenverschleppung und Untätigkeit vor.

Die Kita Vogelnest in Niederauerbach steht vor großen Herausforderungen. Immer wieder fällt Personal aus und die Kita bleibt zu. Außerdem drücken anstehende Sanierungen.

Wie wär’s mit einer Mitfahrgelegenheit im E-Auto mit Strom vom Dach? Schön, aber man wird doch noch träumen dürfen. Die Kulturtipps.