Auf 500 Quadratmetern hat Samuel Ruhl im Oktober ein neues Küchenstudio in der Max-Planck-Straße 13 auf dem Flugplatz eröffnet. Auf 200 Quadratmetern Verkaufsraum werden Musterküchen gezeigt, weitere 300 Quadratmeter umfasst das Lager. Samuel Ruhl stammt aus Dellfeld, wo der gelernte Schreiner bereits seit 15 Jahren Küchen anbietet. Der Neubau mit Umzug war aus Platzgründen notwendig geworden. Ruhl arbeitet mit einem Subunternehmer im Verkauf und zwei weiteren bei der Montage der Küchen. Dennoch könne er alles aus einer Hand bieten, von Aufmaß bis zur Montage. Die Kundschaft besteht fast ausschließlich aus Privatkunden aus einem Umkreis von rund 30 Kilometern um Zweibrücken. An der Lage seines neuen Küchenstudios schätzt Ruhl die Anbindung an die Autobahn. Seit Corona bemerke er eine größere Nachfrage nach Küchen, so Ruhl.