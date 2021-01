An den 13 Tagen, die das Jahr 2021 bis jetzt alt ist, musste die Homburger Feuerwehr bereits 21 Einsätze ableisten. Darunter waren der Wohnungsbrand am Montagabend, bei dem zwei alte Damen verletzt wurden, zwei Kaminbrände sowie drei Unterstützungen des Rettungsdiensts mit der Drehleiter. Am tief verschneiten Dienstag, 12. Januar, waren wetterbedingt vier Alarme fällig. So ragten auf der Landstraße zwischen den Homburger Unikliniken und Kirrberg zwei abgeknickte Bäume in die Fahrbahn. Später wurde ein verunglücktes Auto in einem Steilhang gemeldet und in der Nacht ein festgefahrener Rettungswagen.