Vier Monate ist es auf den Tag genau her, als an Pfingsten Überschwemmungen Zweibrücken zu schaffen machten. Wer wegen der Nutzung eines Bautrockners erhöhte Stromkosten hat, darf sich auf einen Zuschuss freuen. Wie Oberbürgermeister Marold Wosnitza und Stadtwerke-Geschäftsführer Werner Brennemann am Dienstag ankündigten, können Betroffene mit entsprechendem Nachweis 100 Euro erhalten.

Das benötigte Formular kann auf den Internetseiten der Stadt und der Stadtwerke heruntergeladen werden und ist zudem über die App „Mein Zweibrücken“ abrufbar. In ausgedruckter Form liegt der Antrag im Rathaus aus.

