Die Stadt kann das geplante Gewerbegebiet am Zweibrücker Flugplatz noch nicht auf den Weg bringen.

Zweibrücken möchte die Max-Planck-Straße im Nordwesten des Flugplatzes verlängern und dort, auf Rimschweiler Gemarkung, ein neun Hektar großes Gewerbegebiet schaffen. Die Straße endet derzeit in einem Wendehammer, an dem die Süd-Müll GmbH seit 2013 ihr Betriebsgelände mit ihrer Holzaufbereitungsanlage und einem Containerdienst hat. Das neue Gewerbegebiet soll westlich davon entstehen. Am Dienstag sollte sich der Bauausschuss mit dem Thema befassen, am Mittwoch der Stadtrat. Doch der Punkt wurde wieder von der Tagesordnung genommen. Es gebe noch Klärungsbedarf, sagte Oberbürgermeister (OB) Marold Wosnitza, ohne näher darauf einzugehen. Der Bauausschuss tagt am 4. Juli das nächste Mal, der Stadtrat am 12. Juli. Danach ist Sommerpause. Laut einer Potenzialanalyse braucht die Stadt fast 40 Hektar Gewerbeflächen, aber das Gebiet am Flugplatz ist das einzige, das derzeit in Frage kommt. Der Vorteil ist, dass in der Max-Planck-Straße bereits Gas- und Stromleitungen liegen, die verlängert werden könnten. Das Gelände liegt aber am Hang. Es ist noch als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen, weshalb die Stadt zuerst den Flächennutzungsplan ändern muss. Das dauert seine Zeit, weil auch andere Behörden und Organisationen beteiligt werden. OB Wosnitza hatte vor zwei Wochen angekündigt, dass man derzeit „eine größere Ansiedlung“ diskutiere. Es werde sich noch dieses Jahr entscheiden, ob daraus etwas wird. Näheres verriet der OB auch am Dienstag auf Nachfrage nicht. Wosnitza sagte lediglich, dass man über zwei mögliche Standorte spreche. Das nun geplante Gewerbegebiet wird für diese Ansiedlung nicht ins Auge gefasst, da es noch zu lange dauert, bis es bebaut werden kann.