Die amerikanische Fast-Food-Kette KFC (Kentucky Fried Chicken) möchte ein Restaurant in Zweibrücken eröffnen.

KFC ist eine der größten und bekanntesten Fast-Food-Ketten weltweit und bietet vor allem Gerichte mit Hühnerfleisch an. In Zweibrücken möchte KFC ein neues Restaurant am Kinokreisel bauen: zwischen dem Cinema Europa und der Abzweigung Richtung Baumarkt und Möbel Martin. Dafür müsste Richtung Osten ein weiter Arm vom Kreisel abgehen. Die Kosten für diese Stichstraße würde KFC übernehmen. Sie soll als Ringstraße um das Restaurant herumführen, so dass dort auch ein Autoschalter möglich ist. Das neue Gebäude soll 330 Quadratmeter groß werden, eine Terrasse haben und 71 Sitzplätze bieten. 24 Parkplätze sind geplant. Allerdings steht das Vorhaben noch am Anfang. Am Dienstag muss zunächst der Bauausschuss der Stadt entscheiden, ob er den Plänen zustimmt.