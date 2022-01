Das Rote Kreuz eröffnet am Freitag, 7. Januar, ein neues Corona-Schnelltestzentrum im Etzelweg 238 in Ixheim. Gleichzeitig, so Kreisgeschäftsführer Hans Prager, werde das Abstrichzentrum am Schlossplatz „wieder in den Standby-Betrieb“ genommen. Mehrfach sei das DRK gebeten worden, ein Testzentrum zu errichten, das für die ältere Bevölkerung im Quartier Breitwiesen besser erreichbar ist. Auch Firmen in dieser Gegend hätten darum gebeten. Das neue Testzentrum befindet sich in den DRK–Räumen am Etzelweg 238 schräg gegenüber von Getränke Fehrentz, links neben der Firma Tor & Tür. Testen lassen kann man sich dort ohne vorherige Terminvereinbarung. Terminbuchungen sind nicht möglich. Geöffnet sein wird die Einrichtung von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr sowie samstags von 7 bis 13 Uhr. An Sonntagen bleibt das Testzentrum im Etzelweg geschlossen.