Der SPD-Ortsverein Zweibrücken hat auf seiner Jahreshauptversammlung am Donnerstag einen neuen Vorstand gewählt. Der größte Ortsverein in der Südwestpfalz wird nun von einer Doppelspitze angeführt. So wurden Städträtin Theresa Wendel und Sascha Grimm aus Ixheim als erste Vorsitzende gewählt. Gerd Maurer wurde als Stellvertreter bestätigt, ebenso wie Rebecca Wendel als Schriftführerin. Neuer Kassierer ist Marcus Günther. Als Beisitzer wurden Thomas Deller, Sabrina Freyler, Lukas Lehnert, Simon Nikolaus, Thorsten Gries, Amelie Rothhaar und Marold Wosnitzer gewählt.