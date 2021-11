40 Jahre lang war Rolf Kalleder in verschiedenen Funktionen ehrenamtlich im Vorstand der VT Niederauerbach aktiv, zuletzt als Vorsitzender. Jetzt hat er sein Amt abgegeben.

Eigentlich wollte er sein Amt schon vor zwei Jahren abgeben, doch es fand sich niemand, der den Posten übernehmen wollte, sodass Kalleder weiterhin als Vorsitzender einsprang.

Während der Mitgliederversammlung im Haus Hofenfels am Montagabend wurde Kalleder schließlich verabschiedet, und die Mitglieder wählten einen neuen Dreier-Vereinsvorstand. Neue Vorsitzende für Finanzen und Mitgliederverwaltung ist Heike Schwefel, Vorsitzende Sport Birgit Massar, und Ewald Hüther ist Vorsitzender Kultur.

Zur Kassenwartin wurde Kirsten Mache gewählt, deren Schwester Dörthe Mache ist Sportwartin. Kulturwart wurde Michael Immesberger, Schriftführerin Michaela Mang. Presse- und Werbewart bleibt Volkhard Gabriel aus Maßweiler, Hauswart ist Dimitri Panzilius. Die Versammlung wählte außerdem Tina Beckhäuser und Adolf Werner zu Beisitzern und als Kassenprüfer Ralf Mielke und Rosemarie Geyer. Ebenso wurden langjährige Übungsleiter und Fachwarte verabschiedet. Gabriel sprach von einem Generationenwechsel im Verein.

Dass der Verein finanziell gut aufgestellt ist, ist laut dem Pressewart dem scheidenden Vorsitzenden Rolf Kalleder zu verdanken. Der 71-Jährige, der 2020 zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde, war in den vergangenen Jahren alleiniger Vorsitzender des Niederauerbacher Vereins, da niemand anderes bereit war, einen Vorsitz zu übernehmen. Die Mitgliederversammlung 2020 fiel wegen Corona aus. „In den beiden Geschäftsjahren 2020 und 2021 verlor der Verein viele Mitglieder durch Austritt. Mittlerweile sind auch wieder einige Mitglieder in den Verein eingetreten. Der Mitgliederstand Ende 2020 betrug 576 Mitglieder“, so Pressewart Gabriel. Eigentlich sollten am Montagabend zwei Mitglieder für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet werden: Karoline Freyer und Christian Scherer. Beide waren jedoch nicht anwesend.