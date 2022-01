Der Anfang November gegründete Verein „Kultur und Technik“ will Heimat werden für alle, die sich gern mit Computern und Technik befassen. Gründer Andreas Kölsch sieht den Verein derzeit noch in der Findungsphase, hat aber schon konkrete Pläne.

„Wir wollen Schülern etwas beibringen“, nennt Kölsch ein Ziel des Vereins. Das gehe von der Frage, was ein Computer ist, bis hin zu Programmierung und Programmiersprachen. In Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek werde der Verein hierzu demnächst einen Kurs für Jugendliche anbieten, kündigt Kölsch an. Er ist überzeugt, „dass es bestimmt Jugendliche gibt, die sich dafür interessieren“. Geplant sei auch, in die Schulen zu gehen und dort Kurse zu halten. Kölsch selbst ist Informatiker und arbeitet in der Familienfirma Cranimax, einer Softwarefirma für Kraneinsatzplanung. Die international agierende Firma wurde vor 20 Jahren von seinem Vater gegründet, ergänzt der 30-Jährige.

Auf die Idee eines Vereins für „Kultur und Technik“ sei er mit Studienkollegen gekommen, die seine Interessen teilen. Aber, betont Kölsch: „In dem Verein ist jeder willkommen, nicht nur Leute, die sich für Computer interessieren. Wenn jemand Eisenbahnen mag, echte Dampfloks, dann darf der auch kommen. Wir sind offen für alle Technik, es gibt da keine Begrenzung.“ Was man an Kultur- und Kunstprojekten plane und unterstütze, sei noch Zukunftsmusik. Ebenso finde sich die Website im Aufbau; sie werde demnächst unter make-zw.de zu erreichen sein.

Mit dem Freundeskreis „Zweibrücker Industriekultur“ um Gerhard Herz und Dietrich Soyez, der die Geschichte der Zweibrücker Betriebe und Unternehmen aufarbeiten will, habe man durchaus nicht nur Namensähnlichkeit, sondern auch Berührungspunkte, sagt Kölsch. Gerhard Herz habe ihn schon angesprochen; man wolle sich bald mal kennenlernen und austauschen.