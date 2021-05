Für alle, die sich für die Anwendung von Technik in Biologie und Medizin begeistern, startet zum Wintersemester 2021/22 am Campus Zweibrücken der Hochschule Kaiserslautern der neue Bachelorstudiengang Biomedical Micro Engineering. Im Mittelpunkt steht Medizintechnik, genauer Miniaturgeräte, auch Mikrosysteme genannt. Der bundesweit einmalige Studiengang bildet Ingenieure aus, die solche Mikrosysteme für biomedizinische Anwendungen entwickeln, etwa Mikrochips, die Vitaldaten von Patienten in Arztpraxen senden. Bewerbungen sind ab sofort möglich. Informationen finden sich auf der Homepage der Hochschule Kaiserslautern. Ansprechpartner ist Alexey Tarasov, Telefon 0631/3724-5388, E-Mail alexey.tarasov@hs-kl.de.