Mit dem neuen Stadtrat werden auch Verwaltungsräte und Ausschüsse neu besetzt. In den Verwaltungsrat des Umwelt- und Servicebetriebs (UBZ) wurden am Mittwoch gewählt: Christoph Gensch, Pascal Dahler, Sara-Kim Schneider, Heinrich Grim, Julian Wilhelm (alle CDU), Klaus Fuhrmann, Stéphane Moulin, Frank Schmid (alle SPD), Harald Benoit, Falk Dettweiler, Jonas Keuchel (alle AfD), Julia Igel (Grüne), Aaron Holaus (FWG) und Christian Glahn (FDP). In die Verbandsversammlung der Sparkasse Südwestpfalz kamen: Rolf Franzen und Christian Gauf (beide CDU), Pervin Taze und Rebecca Wendel (beide SPD), Christian Hofer und Dieter Roeskens (beide AfD), Ralf Hunsicker (FWG) und Patrick Lang (Grüne). Dem Verwaltungsrat der Sparkasse Südwestpfalz gehören nun an: Rolf Franzen (CDU), Walter Rimbrecht (SPD) und Harald Benoit (AfD).