Der neue kleine Exe ist fertig. Mit einem Skate-Wettbewerb wurde die Anlage am Samstag offiziell eröffnet. Die Sportdezernentin gibt einen Ausblick aufs nächste Projekt.

Mit einem Skate-Wettbewerb, Musik, einer Mini-Bürgerparty und Führungen übers neue Areal hat die Stadt am Samstag den neugestalteten kleinen Exe offiziell eröffnet. Herzstück ist der nagelneue Skatepark. Und der wurde von jugendlichen (und jugendlich gebliebenen) Skatern direkt in Beschlag genommen. Zur Eröffnung bei trockenem und nicht zu kaltem Wetter kamen Hunderte Besucher – vom Kleinkind bis zu den Großeltern.

Für Zweibrückens Beigeordnete Christina Rauch war die Exe-Modernisierung ein Projekt, das die Stadt über Jahre hinweg beschäftigt hat. Die Sportdezernentin spricht von „vielen Herausforderungen“, die letztlich jedoch gut gemeistert worden seien. Für Rauch ist der kleine Exe mitten in der Innenstadt nicht nur ein Ort, an dem die Zweibrücker Sport machen können; der kleine Exe sei ein Ort der Begegnung, Bewegung und der Aufenthaltsqualität. Kurzum: ein „lebendiger Ort für unterschiedliche Generationen“. Dass bewusst mehrere Formen der Bewegung angesprochen werden, sei dabei von besonderer Bedeutung: vom Schülersport des angrenzenden Helmholtz-Gymnasiums über Freiflächen-Sportanlagen, Skatepark, Outdoor-Fitnessparcours bis hin zum Wasserspielplatz.

Junge Leute durften mitbestimmen

Besonders stolz ist Rauch darauf, dass der neugestaltete kleine Exe ein Gemeinschaftsprojekt der Zweibrücker ist. Die Leute wurden schon früh bei der Planung miteinbezogen, sagt sie. Allen voran seien junge Leute gefragt worden, was sie sich für den neuen Skatepark wünschen.

Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza, früher Vorsitzender des Stadtverbandes für Sport, erinnert sich noch ganz genau, als zum ersten Mal über die Sanierung der Freiflächen-Sportanlage gesprochen wurde. „Im Juli 2018 habe ich mich hier mit Jürgen Uhland getroffen“, erinnert er sich. Uhland war damals Sachbearbeiter beim städtischen Sportamt. Der kleine Exe zeigte sich damals laut Wosnitza in einem „unsäglichen“ Zustand. Immer wieder musste vor Ort repariert und ausgebessert werden. Keine Option mit viel Zukunft. Dann, 2018, hat die Stadt beim Bund den ersten Förderantrag gestellt. Der wurde abgelehnt, sagt Wosnitza. Begründung: „Damals wurden vorrangig Schwimmbäder gefördert“. 2020 wurde der Antrag im zweiten Anlauf dann genehmigt. Das Projekt ist gestartet. „Die Mittel kamen aber nicht von alleine“, bemerkt Wosnitza.

Was passiert mit dem alten Skatepark?

Im Herbst 2024 hat der Um- und Ausbau des Freisportgeländes am Bleicherbach begonnen. Das Projekt hat knapp 3,1 Millionen Euro gekostet, wobei 90 Prozent der Summe durch den Bund getragen werden. Insgesamt gliedert sich die neue Anlage in zwei Bereiche: einen für den Schulsport des angrenzenden Helmholtz-Gymnasiums sowie ein großzügig angelegtes Areal für den Breiten- und Freizeitsport. Neu entstehen ein Basketball- und ein Handballfeld mit Tartanbelag, ein Fitnessbereich, Rollsport- und Volleyballfelder sowie Anlagen für die Leichtathletik, darunter Weitsprung-, Kugelstoß- und 100-Meter-Laufbahnen. In einem abschließbaren Container sollen künftig Sportgeräte aufbewahrt werden.

Nicht nur Skater, sondern auch Rollerfahrer können den Park benutzen. Unser Foto zeigt den 14-jährigen Zweibrücker Jonah Sties. Foto: Paul Helmut Kreiner

Offen ist, was mit dem alten Skatepark in Richtung Wasserspielplatz passiert. Es gibt laut Rauch den Plan, diesen abzureißen. Andererseits könnte der alte Skatepark auch bleiben. „Er wird gerade von Kindern sehr rege genutzt“, bemerkt Rauch im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Wie es letztlich mit dem alten Skatepark weitergeht, ob er bleibt oder durch einen neuen Aufenthaltsbereich ersetzt wird, soll jetzt zusammen mit einer Bürgerbeteiligung besprochen werden.

Möchel-Stieß: Skatepark hat guten „Flow“

Für einen Erhalt des alten Skateparks spricht sich Vincent Möchel-Stieß aus. Er ist Sozialarbeiter bei der Stadt, betreibt aktiv Szenearbeit auf dem Skatepark. Der neue Skatepark ist eine tolle Anlage, lobt er. Der Belag ist sehr glatt, trocknet schnell, und die Anordnung der verschiedenen Elemente bieten einen guten „Flow“ – übersetzt eine hohe Dynamik beim Skaten. Auch sei der Park sehr großzügig gestaltet, sodass mehrere Skater gleichzeitig dort unterwegs sein können. Aber: Er ist laut Möchel-Stieß ausgelegt für Kinder ab acht Jahren. Kleinere Kinder begeben sich in Gefahr, wenn sie dort mit Laufrädern und Rollern unterwegs sind. „Deshalb mein Appell an die Eltern: Kinder unter acht Jahren nicht auf den neuen Skatepark lassen“, bemerkt Möchel-Stieß.

Der Sozialarbeiter war auch federführend bei der Planung des Skate-Wettbewerbs im Zuge der Exe-Eröffnung dabei. Ein gutes Dutzend Skater, die meisten zwischen 18 und 25 Jahren, haben am Samstag ihr Können unter Beweis gestellt. Mitgefahren sind nicht nur Zweibrücker Skater, sondern auch welche aus dem Saarland, freut sich Möchel-Stieß. Die Idee zum Skate-Wettbewerb gab es schon lange. „Die Jugendlichen haben zu mir gesagt, dass sie sich sowas mal wünschen“, sagt der Sozialarbeiter. Dass der Wettbewerb in den kommenden Jahren öfter mal stattfindet, sei eine Option.