Der Reifenberger Spielplatz wird umfassend saniert. Freiwillige Helfer haben bereits einen Großteil der Arbeiten erledigt. Ende Juni soll die Eröffnung gefeiert werden.

Der Spielplatz in der Reifenberger Kolbengartenstraße wird derzeit auf Vordermann gebracht. Am Samstag packten ehrenamtliche Helfer in einem ersten Arbeitseinsatz gemeinsam an. „Heute positionieren wir die Reckstange, die Schaukel wird neu angeordnet, die neue Wippe aufgestellt und die neuen Schaukelpferde, ebenso die neue Nestschaukel“, umriss Reifenbergs Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer, welche Arbeiten anstanden. Um 9 Uhr hatten die zwölf Helfer begonnen – Gemeinderatsmitglieder, zwei Rentner aus dem Dorf und der Vater eines Kita-Kindes.

Das Material und die Spielgeräte hat die Gemeinde gekauft. Reifenberg investiert rund 35.000 Euro in den neuen Spielplatz. Ein Teil der Kosten wird über das regionale Zukunftsprogramm gedeckt. Das ist das Programm, bei dem alle Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhaben Geld vom Land für Investitionen bekommen haben. Die Handwerksleistungen kosten Reifenberg nichts, da der Aufbau in Eigenregie erfolgt. Wäre das nicht der Fall, würde der Spielplatz gut 10.000 Euro mehr kosten, sagt Zimmer.

Reckstange kann als Fußball-Tor genutzt werden

„Wir hatten ein Planungsteam, das sich mit dem Spielplatz befasst hat“, erklärt Zimmer. Drei neue Spielgeräte kommen hinzu. Ein Kletterturm ersetzt das alte Seil-Klettergerät. Ein zweites Klettergerät mit dem Namen Klettermax wird in die obere Ecke in Richtung Flörsheimer Straße gebaut. Außerdem gibt es eine neue Holzwippe samt Mini-Nestkorbschaukel. Von den bisherigen Spielgeräten bleiben nur die Schaukel und das Karussell stehen.

Ebenso gibt es einen neuen Zaun, der Eingang an der unteren Ecke Richtung Kolbengartenstraße wird verschlossen. Der andere Eingang wird barrierefrei gestaltet, sodass Eltern dort Kinderwagen abstellen können. Um den Baum herum gibt es eine Rundbank. Zimmer: „Dann können die Eltern ihre Kinder immer im Blick haben.“ Die neue Reckstange ist grundsätzlich auch als kleines Fußball-Tor nutzbar.

Eröffnung für Ende Juni geplant

Am Samstag haben die ehrenamtlichen Helfer einen Großteil der Arbeiten erledigt. Im Grunde habe man um das Highlight des neuen Spielplatzes – das große Klettergerät in der Mitte – herumgebaut, verrät Zimmer. Das Klettergerät wird am 25. Mai bei einem zweiten Arbeitseinsatz per Kran angeliefert. „Das ist schon vormontiert“, erläutert Zimmer. An dem Klettergerät gibt es eine Rutsche, eine Wackelbrücke und weitere Klettermöglichkeiten.

Der neue Spielplatz soll Ende Juni eingeweiht werden. „Bei einem Spielfest wollen wir ihn offiziell in Betrieb nehmen“, kündigt der Reifenberger Ortsbürgermeister an.