Am Samstag wird der neugestaltete Kleine Exe offiziell eröffnet. Zum Start gibt es Musik, Essensstände und einen Skate-Wettbewerb.

Die Modernisierung der Freiflächen-Sportanlage auf dem kleinen Exe, ist fertig. Zwar konnte man ihn schon seit einigen Wochen nutzen, doch am Samstag wird der umgestaltete Spiel- und Sportpark zwischen Awo-Seniorenheim und Helmholtz-Gymnasium offiziell eröffnet.

Im Herbst 2024 hatte der Um- und Ausbau des Freisportgeländes am Schwarzbachufer begonnen. Insgesamt gliedert sich der neue kleine Exe in zwei Bereiche: einen für den Schulsport des angrenzenden Helmholtz-Gymnasiums, der andere dient dem Breiten- und Freizeitsport. Neu entstanden ist ein Basketball- und Handballfeld mit Tartanbelag − also der Kunststoffboden, wie man ihn auch von der Langlaufbahn im Westpfalzstadion kennt −, ein Fitnessbereich, Rollsport- und Volleyballfelder sowie Anlagen für die Leichtathletik, darunter Weitsprung-, Kugelstoß- und 100-Meter-Laufbahnen. In einem abschließbaren Container werden künftig Sportgeräte aufbewahrt. Weitere Ausstattungselemente wie Bänke und Pavillons runden das Sport-Ensemble ab.

Der neue Skatepark auf dem kleinen Exe wird mit einem Skateboard-Wettbewerb eingeweiht. Foto: Paul Helmut Kreiner

Die Eröffnung des neuen kleinen Exe am Samstag, 16. Mai, beginnt um 13 Uhr. Neben Live-Musik und Essensständen wird es einen Skateboard-Wettbewerb geben. Der startet um 15 Uhr. In zwei Läufen à einer Minute können Skater ihr Können präsentieren. Die Skate-Künste werden von einer Jury bewertet. Eine Altersbeschränkung gibt es laut Nicole Buchholz von der kommunalen offenen Jugendarbeit (kurz: Koja) nicht. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen sich die Teilnahme von den Erziehungsberechtigten schriftlich erlauben lassen. Insgesamt können 40 Teilnehmer am Wettbewerb teilnehmen, ein Anmeldeformular gibt’s im Internet unter jugendarbeit-zw.de/skate-anmeldung. Den Gewinnern winken laut Nicole Buchholz Preise, die sich um dem Thema Skateboard drehen. Die Eröffnung soll bis 22 Uhr gehen.

Die Sanierung des kleinen Exe hat länger gedauert als geplant. Noch im September 2024 war davon die Rede, dass der Um- und Ausbau bis spätestens 31. Dezember 2025 abgeschlossen sein müsse. Die Verspätung liegt laut Stadtverwaltung an Verzögerungen im Zuge der Kampfmittelerkundung − also an der Suche nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese hätten – neben einem höheren Aufwand beim Ausbau und bei der Entsorgung des Bodenaushubs – auch zu den Mehrkosten in Höhe von rund 400.000 Euro beigetragen.