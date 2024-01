Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass sie Talent hat, stellte ein Lehrer im Schulsport fort. Damals lebte Ophelia Bryant in den USA, in der Heimat ihres Vaters. Jetzt ist sie zurück in der Heimat ihrer Mutter, in der Pfalz und springt am LAZ Zweibrücken so hoch wie nie.

Einmal Silber in der U18, einmal Bronze in der Altersklasse U20 – mit übersprungenen 2,80 und 2,90 Metern feierte die 15-jährige Ophelia Bryant einen gelungenen Einstand bei den Pfalzmeisterschaften