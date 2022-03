RHEINPFALZ-Kunden, die Fragen etwa zu ihrem Abonnement haben oder Anregungen äußern möchten, können sich ab Montag, 28. März, an den neuen Servicepunkt der RHEINPFALZ im Zweibrücker Bahnhofsgebäude wenden. Von kommender Woche an öffnet der Servicepunkt montags bis freitags (außer Mittwoch) jeweils von 8 bis 13 Uhr. Kleinanzeigen, zum Beispiel für den Räumungs-, Immobilien- und Automarkt, werden von den Ansprechpartnern vor Ort ebenso entgegengenommen wie Familienanzeigen, um unter anderem zu Hochzeiten, Geburtstagen und Einschulungen in der RHEINPFALZ zu gratulieren. Ermöglicht wird dieses zusätzliche Angebot in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) Südwestpfalz. „Wir wollen den Bahnhof so attraktiv wie möglich gestalten“, sagt DRK-Kreisgeschäftsführer Hans Prager. Neben dem RHEINPFALZ-Servicepunkt sind ein Backshop, eine Postfiliale, ein Kiosk sowie die Mobilitätszentrale des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) im Gebäude ansässig. Im Herbst soll das DRK-Sozialkaufhaus aus der Fruchtmarktstraße 10 in den hinteren Bereich des Bahnhofs umziehen, wie Prager ankündigt.