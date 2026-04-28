Aus dem 4500 Quadratmeter großen Gelände um die ehemalige Hohenburgschule in Homburg sollen für 3,6 Millionen Euro Bereiche entstehen, die Platz für Sport, Gärten, Kultur und Restaurants bieten. Im Herbst mussten die Bauarbeiten gestoppt werden, da historische Mauerreste und andere Relikte gefunden und ausgegraben wurden. Jetzt kann es weitergehen, teilt die Stadt mit. Das habe für Autofahrer und Anwohner Einschränkungen zur Folge. Gerade werde der Pflasterbelag in der Schulstraße und am La-Baule-Platz zurückgebaut. Die Zugänge zu den Häusern und Grundstücken in diesem Bereich werden voraussichtlich ab Anfang Mai durch ein provisorisches Schotterbett wieder hergestellt, so die Stadt. Zu den Parkplätzen hinter der Hohenburgschule kommt man nach wie vor über die Zufahrt Talstraße/Am Mühlgraben. In die ehemalige Hohenburgschule gelangt man während der Arbeiten über die Rückseite des Gebäudes direkt am Parkplatz. Die historischen Funde vom Herbst könnten bis zu 600 Jahre alt sein, schätzen Experten. Der Platz wurde in „Piazza Albano Laziale“ umbenannt, nach der italienischen Partnerstadt Homburgs.