Protestanten und Katholiken laden für Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 14. Mai, 10.30 Uhr, zum gemeinsamen Gottesdienst in den Garten Rücker in Ixheim ein. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Friedenskirche in Ixheim statt. Die Predigt hält Pfarrer Patrick Fries.

Der Geistliche ist seit Mai in der Protestantischen Kirchengemeinde Zweibrücken tätig. Zu dieser gehören Zweibrücken-Mitte, Ixheim, Wattweiler, Mittelbach und Ernstweiler. Der 59-Jährige unterstützt Pfarrer Günter Sifft und Pfarrerin Michelle Schmidt bei Gottesdiensten, Beerdigungen, Taufen und Trauungen.

Fries stammt aus Saarbrücken und hat Theologie studiert. Weil er zunächst nicht als Gemeindepfarrer arbeiten konnte, entschloss er sich zu einem Studium der Sprechwissenschaft/Sprecherziehung. Fries war anschließend im mündlichen kommunikativen Bereich tätig und bot unter anderem Schulungen an. Von März bis August 2025 war er zuletzt Gemeindepfarrer in Baden-Baden.