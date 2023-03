Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Thorsten Albrecht übergibt seine Konzerthalle am Flughafen an neue Betreiber aus Pirmasens. Er kündigt an, nie wieder in Zweibrücken veranstalten zu wollen. Sogar Deutschland möchte er irgendwann verlassen.

Die Gründe, weshalb Albrecht die Konzerthalle am Flughafen nach fünf Jahren in neue Hände übergibt, sind vielfältig. Da gibt es zunächst wirtschaftliche Gründe,