„Grüne Medizin“ nennt sich ein kleiner Laden in der Hauptstraße 6 am Busbahnhof, der seit Dezember Produkte aus Hanf anbietet. Gegründet hat das Geschäft Dominic Koerbel aus Sulzbach im Saarland und am 1. Dezember 2020 eröffnet.

Auf rund 45 Quadratmetern bietet die gelernte Fachkraft für Lagerlogistik Produkte aus Hanf und auf Hanfbasis wie beispielsweise Hanfnudeln, Hanföl, Erdnussmus mit Hanf, Pesto und Hanfschokolade an. Neben den Lebensmitteln stehen auch Hanföle im Regal, die als sogenannte CBD-Produkte bei Depressionen oder Schlafstörungen helfen sollen. „Neulich war ein Kunde da, der hat sich Öl zur Behandlung seines Tourette-Syndroms gekauft“, sagt der 29-jährige Ladenbetreiber und erklärt: CBD ist einer der Wirkstoffe im Hanf, sozusagen der gute Bruder des Suchtstoffs THC. „CBD hat keine psychoaktiven Effekte und auch kein Suchtpotenzial“, so Koerbel.

Sein Laden habe schon eine gewisse Stammkundschaft, doch in Lockdown-Zeiten kaum Laufkundschaft erreichen können. Die „Grüne Medizin“ hat dienstags bis freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 14 bis 17 Uhr.