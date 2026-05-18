Zweibrücken Neuer kleiner Exe: Die „Wüste Gobi“ ist passé
Es heert net uff se bassiere. So hat de Werner von Blon sei Glosse do in de RHEINPFALZ geheeß un is neewebei noch Owwerbojemeeschder gewest. Ich bin jo dann sei Nachfolscher worr; nee, net als OB, sonnern do mit meiner Kolumne „Do bische platt“. Un ich muss saan: Er hat Recht gehat, de Werner, es bassiert andauernd ebbes. Am Wocheend hann se die nei Sport- un Spielanlaach uff’m Klenne Exe ingeweit, mit viel Tamtam un Brimborium. Un er kann sich werklich siehn losse, de Klenne Exe im neie Trikot. Ich free mich jetzat schunn uff’s scheene Wedder. Wann dann die Sunn vum Himmel scheint, summt’s un brummt’s dort wie an em große Bienestock.
Mer hat sich jo werklich e gansie Meng infalle losse un ah e Haufe Geld investiert, um de Kinnercher un ah de Juchend ebbes se biede. Was mer awwer net vegesse soll: Was die Klenne vor allem brauche, des is Freiheit un Platz fer se renne un se doowe, fer sich se vesteckele un ah mol Unsinn se mache. Mich wunnerd desweje, dass net meh uff dem Inselche im Bach gespielt werd. Vielleicht sinn dodran die Muddis schuld, die ihr Kinnercher net iwwer die Wacke im Bach balanciere losse. Alla, ihr Buwe un Mäde, losse eich net gängele un nix wie niwwer uff’m Robinson sei Insel! Im ledschde Summer war der klenne Sandstrand neewem Brickche zum Schulhof die Attraktion un hat ball em Freibad an de Schließ Konkurrenz gemacht. Mit un ohne Badehos hann sich die Krutze in de Bach getraut un drin rum geplanscht. Mei Romi hat ah mitgemacht un is dort sei Runde geschwumm.
Ach ja, de Klenne Exe. Er is e eschdes Symbol vun unsrer Stadt. Exerziert hann dort die Schwolleschee un die Zweeunzwansischer vorm 1. Weltkriesch. Am 12. Oktober 1821, am Gebordsdaa vum bayrische Keenisch Max, ah de ledschde Zweebricker Herzoch, is de Exe zum Rennplatz ingeweit worr, un die Offiziere sinn dort um die Wett galoppiert. Ersch geje End vum Johrhunnerd hat mer’s Perderenne uff die Rennwies veleet.
Wie im erschde Stadtrat im November 46 de Stadtbaumeeschder Groß bericht hat, dass in de Stadt iwwer e Million Kubikmeder Schutt angefall is, hat mer sich se helfe gewisst: Die Trimmer sinn mi’m Oltsch-Bähnche uff de Klenne Exe geschafft worr. Uff alde Foddos is se siehn, wie de Elef un sei Kumpane die Lore vollgeschippt hann. Desweje hann sich de Arbeider ah dismol widder gewunner, dass se beim Buddele uff Alt-Zweebricke gestoß sinn.
Mei Schulweesch in die Alleeschul hat quer iwwer de Exe gefiehrt, unser Wüste Gobi, wie mer gesaat hann: e großer Platz mit nix wie Staab un Dreck, leer un häßlch, grad richdisch fer uns Buwe zum Stromere, Fulle, Renne un Steenschmeiße. Des vemiss ich heit e bissje.