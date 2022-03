Die Arbeiten im neuen Kindergarten hinter der Zweibrücker Festhalle können weitergehen. Ein Wasserschaden hatte die Arbeiten verzögert. Jetzt wurden keine Schadstoffe mehr gemessen. Die Stadt nennt wieder einen Eröffnungstermin.

„Wir waren auf der Zielgeraden, und auf den letzten Metern hat man uns das Bein gestellt“, hatte Rudolf Hartmann, Abteilungsleiter Hochbau des Zweibrücker Bauamtes, im Oktober im Bau- und Umweltausschuss die Verzögerungen beschrieben. Eine undichte Leitung hatte dazu geführt, dass der Boden auf der gesamten Länge des Kindergartens wieder herausgerissen werden musste. Den Boden zu trocknen reichte nicht: Eine Untersuchung ergab, „dass sich die Feuchtigkeit über die gesamte Länge der Kita gezogen hatte und der Boden mittlerweile durch Schadstoffe belastet war“, erinnert Zweibrückens Pressesprecher Jens John. Teile der Trockenbau-Innenwände, vor allem aber Estrich, Dämmung und die Fußbodenheizung mussten bis zur Bodenplatte entfernt werden. „Wir haben uns damals bewusst für den sichersten Weg entschieden. Das bedeutete: Alles muss raus, dann Trocknung und Neuaufbau“, erklärt Bürgermeister und Jugenddezernent Christian Gauf. Der ursprüngliche Öffnungstermin, der 27. September, war zu diesem Zeitpunkt bereits verstrichen.

In der Stadtratssitzung Anfang März hatte Rudolf Hartmann mitgeteilt, dass Teile der Mauern noch feucht seien, die Arbeiten aber spätestens an Ostern weitergehen sollen. Ende Oktober möchte das Bauamt den Kindergarten dem Jugendamt übergeben. Die Stadt hält an einem Eröffnungstermin zum Jahresende fest. „Wir sind optimistisch, dass wir es noch in diesem Jahr schaffen, die Kita zu eröffnen“, sagt Bürgermeister Gauf. Zwischendurch hatte die Stadt keine Prognosen mehr abgegeben, wann es weitergehen könnte.

Keine Schadstoffe mehr nachgewiesen

Vergangene Woche erhielt die Stadtverwaltung die positive Nachricht des zuständigen Sachverständigenbüros: Die Freimessung in der Kita war erfolgreich. Es wurden keine Schadstoffe mehr nachgewiesen, und alles sei im grünen Bereich. In der Stadtratssitzung am 6. April sollen die Estricharbeiten vergeben werden. Ob es danach zügig weitergeht, hänge auch von der Lage auf dem Baustoffmarkt und bei den Fachfirmen ab. Auch die Stadtverwaltung finde derzeit nur schwer Firmen.

Rudolf Hartmann hatte Anfang März mitgeteilt, dass die Versicherung den größten Teil des Schadens von 300.000 bis 350.000 Euro trage. Allerdings mussten manche Aufträge neu vergeben werden, und die Preise sind mittlerweile gestiegen. Diese Mehrkosten bleiben an der Stadt hängen.