Zum Standort eines neuen Kindergartens hat die CDU Bechhofen hat eine Bürgerumfrage gestartet. Ein Schreiben, das die drei möglichen Standorte beschreibt und Vor- und Nachteile aus Sicht der CDU auflistet, soll laut der CDU-Vorsitzenden Angelika Küttner am Donnerstag in allen Briefkästen liegen. In Frage kommen eine Fläche gegenüber des derzeitigen Kindergartens, die die CDU favorisiert, die von allen Fraktionen abgelehnte Innenfläche der Rollschuhbahn und ein Platz am alten Friedhof, den SPD und Grüne bevorzugen. Nach einem Patt im Gemeinderat ist die Entscheidung, wo der dringend benötigte zweigruppige Kindergarten in Bechhofen gebaut wird, erst einmal vertagt. Weil die Pläne die Rollsportanlage betreffen, wurde auch eine Unterschriftenaktion für den Erhalt den Bahn gestartet. Die Umfrage läuft bis 22. Dezember.