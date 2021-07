„Burger Family“ heißt der Burger-Imbiss, der am 3. Juli in der Lützelstraße neu eröffnet hat. Inhaber Osama Alhamad aus Zweibrücken bietet mit drei Mitarbeitern in der Küche und zwei Fahrern verschiedene Burger, Pizza, Hot Dogs sowie Currywurst und Salate an. Die Speisen können abgeholt oder geliefert werden. Der Imbiss zwischen Fruchtmarktstraße und Daimlerbrücke ist dienstags bis sonntags von 11 bis 22 Uhr geöffnet, montags ist Ruhetag.