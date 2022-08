Die katholische Gemeinde Heilige Elisabeth Zweibrücken hat einen neuen Mitarbeiter im Pastoralteam: Der gebürtige Ukrainer Vasyl Vasylyshyn tritt zum 1. September die Nachfolge von Pastoralreferentin Nina Bender an, die nach Bad Bergzabern wechselte.

Vasylyshyn wurde 1993 in Ivano-Frankivsk in der West-Ukraine geboren und wuchs in einer griechisch-katholischen Familie auf. Er ist verheiratet mit Nataliia Sayevych, einer Englischlehrerin. Am 24. Juli 2022 in Eichstätt zum Diakon geweiht, wird Vasylychyn demnächst die Priesterweihe empfangen. Das ist für Angehörige der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche nichts Ungewöhnliches: In dieser Kirche gibt es zwar den Zölibat, die Ehelosigkeit, doch Kandidaten für das Priesteramt haben vor der Weihe auch die Möglichkeit, zu heiraten. Vasylyshyn studiert seit 2019 Theologie an der Theologisch-Philosophischen Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz westlich von Wien mitten im Wienerwald. Sein Studium schließt er im Sommersemester mit dem Master der Theologie ab. Nicht nur für seinen Glauben, den er mit Freude weitergeben möchte, begeistert sich der junge Diakon, sein Herz schlägt auch für Fußball, Volleyball, Tennis, Computerspiele und Bücher.

Gottesdienst



Einführungsgottesdienst von Vasyl Vasylyshyn am Sonntag, 4. September um 10 Uhr in der katholischen Gemeinde St. Pirmin Bubenhausen.