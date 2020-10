In den Städten Zweibrücken und Pirmasens gibt es nach Angaben der Kreisverwaltung je einen neuen Corona-Fall. Bei den beiden Fällen handelt es sich um eine Frau aus Pirmasens und einen Mann aus Zweibrücken. In beiden Fällen ist die Infektionsquelle derzeit noch nicht geklärt. Das Gesundheitsamt ist derzeit damit beschäftigt, die Kontakte der beiden Personen nachzuverfolgen. Aktuell liegen dem Gesundheitsamt sechs aktive Fälle vor. Davon zwei in Pirmasens, zwei in Zweibrücken sowie zwei in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. Personen mit Symptomen empfiehlt das Gesundheitsamt, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt, bei der Hotline 06331 809 750 (Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr) oder der landesweiten Nummer 0800 99 00 400 zu melden. Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet seien verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt zu melden und grundsätzlich zwei Wochen in Quarantäne zu gehen.