Erneuter Anlauf für die Linken in Zweibrücken: In der Stadt gibt es eine neue Ortsgruppe der Partei. Das bestätigt Nicolas Perrault auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Perrault wollte bei den Kommunalwahlen im Juni für die Partei „ Die Linke“ in den Stadtrat einziehen, der Wahlvorschlag wurde jedoch seitens der Stadt nicht zugelassen. Der Oberauerbacher ist in der örtlichen Musikszene bekannt, war vor Jahren im Kreisverband von „Die Partei“ engagiert, trat dort im März aus und bei den Linken ein. Perrault betont, die Ortsgruppe sei nicht zu verwechseln mit einem Ortsverband. „Das ist nur eine Gruppe der Linken hier vor Ort, um in die Gesellschaft hinein zu hören und zu wirken“, schreibt er.

In Zweibrücken gab es bis vor einiger Zeit bereits einen Linken-Kreisverband. Der war nach dem Parteiaustritt des damaligen Vorsitzenden Bernd Henners und seiner Stellvertreterin Adriana Storero 2021 führungslos. Mehrere Versuche, einen neuen Vorstand zu wählen, scheiterten. Kommissarisch übernahm die Landespartei die Geschäftsführung. Im Dezember beschloss die Landespartei, de facto nicht mehr handlungsfähigen oder für eine aktive Parteiarbeit zu kleinen Kreisverbänden die Möglichkeit zu geben, sich selbst aufzulösen – eine Reaktion auch auf Übertritte von Linken-Mitgliedern zur Partei von Sahra Wagenknecht (BSW). Im März formierte sich aus den alten Kreisverbänden Zweibrücken, Pirmasens, Kusel und Kaiserslautern ein neuer Bezirksverband Westpfalz.