Das John-Deere-Erntemaschinenwerk Zweibrücken hat eine neue Leiterin: Cornelia Walde. Sie tritt die Nachfolge von Linus Baumhauer an, der die Leitung der Traktorenfabrik Mannheim übernimmt. Das teilt die Geschäftsleitung mit.

Cornelia Walde wurde 2005 als Ingenieurin in der Qualitätssicherung bei John Deere in Mannheim eingestellt. Später war sie als Qualitätsmanagerin für die Montagen verantwortlich, bevor sie 2010 die Leitung eines Teils der Getriebefabrik übernahm. In einer vergleichbaren Funktion arbeitete sie auch in der Traktorenfabrik Waterloo in Iowa/USA. Seit 2015 ist Walde Produktionsleiterin im Werk Zweibrücken, jetzt übernimmt sie die Fabrikleitung.