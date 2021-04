Zweibrücken bekommt weitere Stolpersteine: für Otto Escales in der Karlstraße und für das Ehepaar Emil und Chana Dellheim in der Mühlstraße. Zur Verlegung der Steine am Dienstag, 7. Juli, ist die Bevölkerung eingeladen, es gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln.

Der Künstler Gunter Demnig erinnert mit seinem europaweiten Kunstprojekt Stolpersteine an die Opfer der NS-Zeit, indem er vor ihrem letzten selbst gewählten Wohnort Gedenktafeln aus Messing in den Gehweg einlässt. Nachdem 2012 in der Alten Steinhauser Straße ein erster Zweibrücker Stolperstein für das Euthanasieopfer Walter Frick verlegt wurde, kamen 2019 gleich zehn Steine auf einmal in der Wallstraße 44 dazu. Sie erinnern an Mitglieder der jüdischen Familie Weis/Löb, deren Wohn- und Geschäftshaus hier stand.

Otto Escales: Entrechtet und enteignet

Nun haben die Zweibrücker Brüder Gerhard und Rainer Schanne die Patenschaft für einen Stolperstein übernommen, der an den Plüschfabrikanten Otto Escales (1853-1939) erinnern wird. „Als Jude wurde der ehemals angesehene Zweibrücker Bürger in der NS-Zeit entrechtet, gedemütigt und praktisch enteignet“, so Stadtmuseumsleiterin Charlotte Glück. Seinen Immobilienbesitz – die 1925 stillgelegte Seiden- und Plüschfabrik Escales in der Karlstraße – konnte Otto Escales laut Glück nicht verkaufen, da Oberbürgermeister Collofong es 1938/39 ablehnte, das Grundstück für mehr als 40 Prozent des Einheitswerts zu kaufen, was den auf dem Grundstück lastenden Schulden und den anfallenden Gebühren entsprach.

Escales starb laut Glück völlig verarmt bei seiner Schwester in Frankfurt am Main. „Nutznießer war die Stadt, die 1941 bei der Zwangsversteigerung das Grundstück außerordentlich günstig erwerben konnte“, so Glück. Während des Krieges habe die Stadt in dem Anwesen Zwangsarbeiterinnen untergebracht, die bei Dorndorf arbeiten mussten.

Emil Dellheim: Ermordet in Auschwitz

Jean Maurice Pigeon, in Kanada lebender gebürtiger Zweibrücker, Mitbegründer der Städtepartnerschaft mit Barrie, hat die Patenschaft für die Stolpersteine für das Ehepaar Emil (1892-1942) und Chana Dellheim (1898-1972) übernommen. Der Kaufmann Emil Dellheim betrieb eine Pferdemetzgerei, sein letzter Wohnsitz in Zweibrücken war im Mühlgässchen bei Friseur Wening. In der Reichspogromnacht am 10. November 1938 wurde er laut Glück mit andern jüdischen Männern verhaftet und im Zweibrücker Gefängnis gezwungen, sein Vermögen an Kreiswirtschaftsberater Emil Hitschler als Vertreter der Saarpfälzischen Vermögensverwaltungsgesellschaft Neustadt an der Weinstraße zu übertragen. Anschließend sei er in Dachau inhaftiert worden. Er ging, da er 1939 seine Metzgerei schließen musste, in seinen Geburtsort Mutterstadt zurück.

Am 22. Oktober 1940 wurde Emil Dellheim mit seiner Frau Chana von Mutterstadt aus nach Gurs deportiert. Wie für viele andere pfälzische Juden war das südfranzösische Lager Gurs für Emil Dellheim nur eine Zwischenstation. Am 28. August 1942 wurde er nach Auschwitz gebracht und dort ermordet. Seine Frau Chana überlebte Gurs, wurde jedoch so traumatisiert, dass sie zwei Jahrzehnte in einer psychiatrischen Anstalt in Frankreich verbrachte. Sie starb nach 1972, so die Historikerin Glück.

Künstler wird anwesend sein

Verlegt werden die Stolpersteine am Dienstag, 7. Juli, um 9 Uhr in der Karlstraße 17 für Otto Escales, um 9.30 Uhr der für das Ehepaar Dellheim in der Mühlstraße 1. Oberbürgermeister Marold Wosnitza begrüßt den Künstler und die Gäste, Charlotte Glück führt in die Familiengeschichten ein. Das Hygienekonzept gilt es zu beachten: Wer sich krank fühlt, soll nicht kommen. An einem Spender sind die Hände zu desinfizieren. Kontaktdaten müssen hinterlassen werden. Der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter ist einzuhalten. Ein Mundschutz ist zu tragen, wenn die Abstandsregel nicht eingehalten werden kann. Das Ordnungsamt wird vor Ort sein.