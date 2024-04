Alle zwölf Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die Diagnose Blutkrebs, die meistens einzige Heilungsmöglichkeit ist eine Stammzellenspende. Je mehr Menschen in der Datei erfasst sind, desto höher die Heilungschancen für die Erkrankten. An der Uniklinik findet am kommenden Mittwoch, 24. April, zwischen 11 und 15 Uhr im Gebäude 35 eine Typisierungsaktion statt. Mitmachen kann jeder zwischen 17 und 55 Jahre, die kostenfreie Registrierung passiert über einen Wangenabstrich im Mund.

Wer am Mittwoch keine Zeit hat, sich aber dennoch als Stammzellspender registrieren lassen will, kann auf der Internetseite der DKMS (dkms.de) ein kostenfreies Registrierungskit per Post anfordern.