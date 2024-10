Die neue Sparkassen-Filiale in der Römerstraße nimmt Form an. Am Montag wurde der SB-Pavillon geliefert und per Kran auf das Fundament gehoben. Sparkassen-Sprecherin Iris Steuer sagte, dass die neue Filiale Anfang November eröffnen soll. Einen konkreten Termin gebe es noch nicht. Im Inneren stehen den Kunden dann zwei Service-Terminals zur Verfügung – das sind Automaten für Kontoauszüge, Überweisungen und andere Leistungen. Dazu kommen zwei Geldautomaten, an denen Bargeld ein- und ausgezahlt werden kann.