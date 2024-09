Der Neubau der Sparkassen-Automatenfiliale in der Römerstraße läuft auf Hochtouren. Bis zur Eröffnung soll es nur noch wenige Wochen dauern, teilt Sparkassen-Pressesprecherin Iris Steuer mit.

Noch ist von der neuen Sparkassen-Automatenfiliale in der Römerstraße wenig zu erkennen. Das soll sich in den kommenden Wochen ändern. Steuer kündigt an, dass die Zweigstelle „spätestens in der ersten November-Woche, gegebenenfalls etwas früher“ öffnet. Im Inneren stehen den Kunden dann zwei sogenannte Service-Terminals zur Verfügung – das sind Automaten für Kontoauszüge, Überweisungen und andere Leistungen mehr. Dazu kommen zwei Geldautomaten, an denen Bargeld ein- und ausgezahlt werden kann.

Das Fundament für den Neubau ist fertig, schreibt Steuer. Als nächstes werden die Anschlüsse für Strom- und Telefonleitung gelegt. Der Pavillon − also das eigentliche Gebäude − wird Mitte Oktober als Fertigbausatz aufgestellt. Die Sprecherin sagt, dass das Bauvorhaben aktuell im Zeitplan liege. Das stimmt allerdings nur bedingt: Denn ursprünglich war geplant, dass der Neubau auf dem dreieckigen Platz zwischen Römer- und Mühlbergstraße errichtet wird; bis Juli 2023 sollte die Filiale stehen.

Dieser Plan wurde dann allerdings verworfen. Wie sich herausstellte, scheiterte er am vorgesehenen Grundstück: Wo Mühlberg- und Römerstraße aufeinandertreffen, stehen eine Litfaßsäule, Parkbänke sowie alte und neu gepflanzte Bäume nebeneinander – und dieses Ensemble ist als städtische Grünanlage ausgewiesen. Ferner wäre die Fläche letztlich nicht groß genug gewesen und Vorgaben des Bauordnungsrechts hätten nicht erfüllt werden können.

Ersatz für Zweigstelle in der Röntgenstraße

Die neue Lösung der Sparkasse: vis-à-vis an der Ecke Römerstraße/Vogelgesangstraße bauen. Das Gelände gehört dem Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ), der hat es an die Sparkasse verpachtet. Diese Baustelle befindet sich nun tatsächlich im Zeitplan. Auch der Kostenplan wird laut Steuer bislang eingehalten: Rund 290.000 Euro investiert die Sparkasse in den Neubau in der Römerstraße. Dieser ist der Ersatz für die Ende 2022 aufgegebene Zweigstelle in der Röntgenstraße. Das Personal war dort sogar schon 2013 abgezogen worden.