Am Montag, 22. August, beginnen die Bauarbeiten für die Erneuerung der Brücke über die Schwalb auf der L479 zwischen Hornbach und Brenschelbach. Laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) bleibt die Straße weiterhin gesperrt. Ab Montag gelten dann neue Umleitungsschilder für die Zeit der Erneuerung der Schwalbbrücke. Derweil hat die Baufirma, die zuletzt an anderer Stelle auf der L479 an der Brücke über den Hennenbrunnen gearbeitet hatte, ihre eigene Umleitungsbeschilderung am Freitag abgebaut. Wie der Landesbetrieb Mobilität in Kaiserslautern erläutert, gilt ab Montag dennoch weiterhin die Umleitung von Hornbach über Blieskastel nach Brenschelbach und umgekehrt.