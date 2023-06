Zweibrücken wird ab der nächsten Woche von einer neuen Rosenkönigin repräsentiert: Dilara-Iman Taze ist 18 Jahre alt, gebürtige Zweibrückerin und hat im März am Helmholtz-Gymnasium Abitur gemacht. Dilara I. wird auf Annika Allgeier folgen, deren Amtszeit als Rosenkönigin nun endet.

„Es ist für mich eine besondere Ehre, als Rosenkönigin meine Heimatstadt zu repräsentieren und dadurch mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt zu kommen“ freut sich die frisch gewählte Rosenkönigin auf ihr neues Amt. Das motiviere sie, da sie sehr heimat- und naturverbunden sei.

Dilara-Iman Taze wurde vom Arbeitskreis Rosenkönigin, zu dem die Stadt Zweibrücken, der Verkehrsverein, der Verein der Rosenfreunde, der UBZ und die Händlerinitiative Gemeinsamhandel gehören, aus drei Bewerberinnen ausgesucht. Die junge Frau, die fließend Englisch spricht, war während der Corona-Pandemie beim Roten Kreuz ehrenamtlich tätig. Sie freut sich, dass sie nun als Rosenkönigin ehrenamtlich für die Stadt unterwegs sein darf. Im Oktober wird sie ihr Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Saarbrücken beginnen.

Inthronisiert wird die neue Rosenkönigin am Samstag zwischen 20.30 und 21 Uhr beim „Festes der 1000 Lichter“ im Rosengarten. Die scheidende Rosenkönigin Annika I. wird das Zepter an die Dilara I. übergeben. Bereits am nächsten Tag wird die neue Rosenkönigin die Stadt Zweibrücken beim Rheinland-Pfalz Tag in Bad Ems repräsentieren. Die neue Rosenkönigin ist zunächst für zwei Jahre gewählt.