Der Hauptausschuss hat dem Speyerer Stadtberatungsbüro Dr. Fries zwei Aufträge erteilt. Das Institut soll weiter an Verbesserungen für das Wohngebiet Breitwiesen arbeiten und Vorschläge machen, wie man die Stadtmitte weiter beleben kann.

Bürgermeister Christian Gauf erinnerte den Ausschuss am Mittwochabend daran, dass das Büro Dr. Fries zusammen mit Mainzer Landschaftsarchitekten bereits vor Jahren ein sogenanntes Integriertes Entwicklungskonzept für die Gegend am Hornbach und in den Breitwiesen erarbeitet hatte. Um die Büros zu entlohnen, bekommt Zweibrücken Fördergelder aus dem Städtebau-Programm „Soziale Stadt“ des Bundes. Nun soll Dr. Fries gemeinsam mit der Darmstädter R+T Verkehrsplanung GmbH dieses Konzept weiterführen. Die Stadt gibt dafür 70.000 Euro aus.

Über das Entwicklungskonzept wurden in den vergangenen sechs Jahren für die Breitwiesen ein Quartiersmanagement eingerichtet, Nachbarschaftsfeste gefeiert und Projekte angestoßen – darunter der Bau einer Fußgängerunterführung unter der A8 und der Umzug der DRK-Altenstube in den neuen Quartierstreff. In den nächsten Jahren werden nun die Verkehrssituation in der Bubenhauser Ortsmitte, das Umfeld der Schwalbenstraße und die Aufenthaltsqualität entlang des Hornbachs unter die Lupe genommen. Dabei soll eine Liste mit Verbesserungsmaßnahmen erstellt werden.

Ein Citybüro für den Stadtkern

Der zweite Auftrag an das Büro Dr. Fries hat das Ziel, die Zweibrücker Innenstadt „als lebendiges Stadtzentrum auch weiterhin zu sichern“ und an den Strukturwandel anzupassen. Im Mai 2021 hatte der Stadtrat ein Entwicklungskonzept „Mitte Zweibrücken“ beschlossen: Dieses, so Christian Gauf, soll mithilfe eines „Innenstadtmanagements“ in die Tat umgesetzt werden – als Vermittler zwischen Gewerbetreibenden und Bewohnern des Stadtkerns und dem Rathaus. Ansprechpartner vor Ort sollen die „Innenstadt-Manager“ sein. Ihre Aufgabe soll es sein, ein Citybüro aufzubauen – als Anlaufstelle für die Bevölkerung. „Dabei ist auch unsere Citymanagerin Petra Stricker eng eingebunden. Ihre Schwerpunkte liegen auf Handel und Gastronomie“, sagte Gauf.

Als einziger Bewerber habe das Beratungsinstitut Dr. Fries auf eine europaweite Ausschreibung des Auftrags zum Erstellen des Innenstadtkonzepts reagiert. Für knapp 84.000 Euro pro Jahr geht der Auftrag mit 24-monatiger Laufzeit nun an dieses Büro. Eine Vertragsverlängerung um weitere zwei Jahre ist möglich.