In Niederhausen und Rieschweiler-Mühlbach, im Schwarzbachtal und in Oberauerbach versorgen Störche den Nachwuchs. Kälte und Nässe haben die Elternsorge erschwert.

Eine Premiere in der stillen Talaue des Winterbacher Ortsteils Niederhausen: Brütende Störche sind dort nicht dokumentiert. Nun hat ein Storchenpaar genistet und zwei Kinder zu versorgen. Starthilfe gab es von Volker Müller und seinem Nachbarn Elias Sutter.

Forstwirt Müller hatte im Jahr 2023 die Idee, auf seiner Talwiese einen Baumstamm mit Nestkorb aufzustellen, um Störche anzulocken. Den passenden Stamm für den feuchten Talbereich erhielt er vom nahen Bauernhof Munzinger. Um den idealen Nestaufsatz aus Metall anzufertigen, hat Müller den ehemaligen Weltmeister im Lichtbogenhandschweißen, Elias Sutter, gewonnen.

Weitere Nisthilfe in Planung

Bereits im ersten Frühjahr sei ein Storch aufgetaucht, er habe aber offenbar keine Partnerin gefunden, berichtet Müller. 2025 schien es zeitweise mit dem Nestbau zu klappen, als sich sogar drei Störche am Nestmast aufhielten. Dennoch kam kein fertiges Nest zustande. Im Frühjahr 2026 erschien früh ein Storch, der bald Gesellschaft bekam und schließlich weitere Mitbewerber vertreiben musste. Danach kehrte Ruhe ein und die Brut begann.

Einer der beiden Störche ist beringt. Er ist im Jahr 2023 mit drei Geschwistern in Mauschbach aufgewachsen. Vor zehn Tagen war erstmals das Köpfchen eines Jungstorchs über dem Nestrand zu sehen. Inzwischen müssen die Storcheneltern bereits zwei Jungschnäbel versorgen. Müller plant, gemeinsam mit seinem Nachbarn eine weitere Nisthilfe im Tal in Richtung Oberauerbach aufzustellen. Beide sind stolz auf den Bruterfolg und finden es spannend, das Naturerlebnis mitzuerleben.

Storchen-Allee in Rieschweiler-Mühlbach

Gespannt verfolgen viele Menschen in Rieschweiler-Mühlbach die erste Brut eines Storchenpaars auf einem Kirchendach im Zweibrücker Land. Der erste Nachwuchs scheint geschlüpft zu sein. Beide Eltern sind nicht beringt, sodass es keine Hinweise auf ihre Herkunft gibt. Auch der Nachwuchs wird nicht beringt, da dies auf dem hohen historischen Kirchenbauwerk nur schwer möglich wäre.

Für Begeisterung im Ort sorgte zudem der überraschende Einzug von gleich drei Brutpaaren auf den Platanen in der Bahnhofstraße vor Dieter’s Bierstubb und der Apotheke – eine regelrechte Storchen-Allee. Sogar das Fernsehen kam zu einem Drehtermin ins Schwarzbachtal.

Das Paar vor der Apotheke ist nicht beringt. Die Herkunft der beringten Störche auf dem Baum vor Dieter’s Bierstubb wurde dagegen über die Datenbank der Vogelwarte Radolfzell und mit Unterstützung des Naturschutzbund Deutschland (Nabu) vor Ort geklärt. Einer der beiden wurde gleich um die Ecke geboren, im Nest zwischen alter Feuerwehr und den Häusern der Bahnhofstraße. Der Partner stammt aus Böhl-Iggelheim bei Speyer. Die Störche auf dem Baum am Verkehrskreisel nahe der Kirche, die gerade ihren Nestbau abschließen, wurden in den Jahren 2021 und 2023 auf dem Kirschbacher Hof beringt, teilt Nabu-Beringer Björn Busch-Geertsema mit.

Mehr Brutpaare im Schwarzbachtal

Im Schwarzbachtal gibt es zwischen Faustermühle und Dellfeld, wo ein Nest in einem Wiesengarten hinter der Bahnlinie besiedelt ist, inzwischen 44 Brutpaare. Das sind acht Nester mehr als im Jahr 2025. Das Frühjahr mit wenigen Frosttagen war für die Brutphase der Störche günstig.

Nur die kalte Maiwoche um Christi Himmelfahrt mit heftigen Regenschauern und Temperaturen bis drei Grad in den Tälern war für den empfindlichen Nachwuchs problematisch. Vor allem die wenige Tage alten Küken mussten von den Eltern besonders gut warm gehalten werden – was schwierig sei, da bei anhaltender Nässe auch das Gefieder der Altstörche feucht sei, erläutern die Nabu-Storchenfreunde.

Können Vogelgrippe-Verluste ausgeglichen werden?

Wenn die kommenden Wochen bis Ende Juni weitgehend freundlich bleiben, wird es wohl zwischen Schwarzbach-, Winterbacher- und Hornbachtal viele flugfähige Jungstörche geben. Hohe Nachwuchszahlen seien notwendig, um die Verluste durch die Vogelgrippe im Herbst 2025 ausgleichen zu können, erklären Vogelkenner des Nabu sowie Vogelkundler des Storchenzentrums Rheinland-Pfalz im vorderpfälzischen Bornheim.

Vielversprechend sind auch die Meldungen aus Althornbach und Mauschbach, aus der Klosterstadt Hornbach sowie vom Kirschbacher Hof und der Kirschbacher Mühle. Dort ist die Anzahl der Brutnester noch deutlicher angestiegen.

Junge Eltern mit erstem Nachwuchs in Oberauerbach

Erstmals hat das Paar zusammengefunden, das in Oberauerbach ein Nest gebaut und Nachwuchs bekommen hat – keine 50 Meter entfernt vom Kindergarten auf einem hohen, durch Blitzschlag beschädigten Baumstumpf. Nur gelegentlich sei eine Bewegung im Nest zu erkennen, berichtet ein Anwohner. Die jungen Eltern kommen aus dem Kreis Karlsruhe und vom Hitscherhof.

Die Nabu-Vogelkundler erklären, Anwohner müssten sich keine Sorgen machen, ob die Tiere genug Futter für ihren Nachwuchs finden. Die Wiesentäler Richtung Winterbach, Battweiler und Großbundenbach seien eine gute Vorratskammer für die Störche. In der stärksten Wachstumsphase müsse ein Storchenjunges täglich mehr als 1500 Gramm Futter erhalten. Bei zwei oder drei Küken sei das für die Eltern eine große Herausforderung. Hinzu kommt auch noch der Eigenbedarf der Storcheneltern. Die Störche werden bei der Nachwuchsversorgung richtig gefordert.